Incidente per Barbara D'Urso: «Vi ho nascosto una cosa. Preferivo non raccontarlo»

Giovedì 5 Settembre 2019, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 22:26

La conduttrice che lunedì 9 settembre torna in tv conè apparsa in un video sui socialsvelando di aver nascosto a tutti di essere caduta circa una settimana fa e di essersi fatta davvero male. Nelle ultime ore era circolate delle foto ed è per questo che la D'urso ha voluto fare chiarezza e spiegere ai propri fan come stanno le cose:«Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!! ». Inizia così il post sui social cheha pubblicato poco fa, per spiegare , attraverso un video, cosa le è capitato e perchè indossa un collare vervicale.- spiega nel video la D'Urso in cui indossa il collare cervicale - volevo evitare si sapesse. Una settimana fa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica con la mano la testa e il collo), per molto tempo ho avuto insensibilità alla mano e a un braccio, questa cosa mi ha insegnato che tutto può accadere in un minuto e mi conferma che la vita va vissuta con gioia». Poi rassicura subito i suoi fan: «Io sto benissimo, per girare i promo mi tolgo i collarino, le foto le ho fatte di spalle lunedì torno in diretta».Prima di concludere il video però, la D'urso ci tiene a ringraziare i medici e gli infermieri che l'hanno accudita con discrezione e lancia una frecciatina: «Mi dicono che alcuni odiatori hano sbirciato nelle mie storie e hanno visto dei medicinali dicendo che sono per l'osteoporosi o l'artrosi, da una settimana prendo miorilassanti e antidolorifici, mi dispiace per voi ma l'artrosi e l'osteoporosi non ce l'ho . Vi auguro tanta gioia​»