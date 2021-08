Barbara D'Urso e il ricordo struggente della mamma: «Un coltello mi squarcia l’anima». Sono passati più di cinquant'anni dalla scomparsa, ma per la conduttrice il dolore è ancora vivo. La D'urso era piccolissima quando la mamma morì dopo una lunga malattia.

Barbara D'Urso ricorda sui social la mamma Vera Pentimalli, scomparsa il 23 agosto del 1968, per il linfoma di Hodkin che all'epoca, come ha detto in un'intervista, tempo fa "non si...

