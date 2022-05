Morta Barbara Ghella, moglie di Franco Debenedetti. I funerali domani a Torino

È morta Barbara Ghella, la moglie di Franco Debenedetti. Era malata da alcuni mesi. La camera ardente oggi a Torino in via Valeggio 26 dopo le 17, i funerali si terranno lunedì 2 maggio alle 11 nella Parrocchia Beata Vergine delle Grazie-Crocetta. La famiglia ha chiesto di contribuire con donazioni alla Vidas, l'associazione Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti.

APPROFONDIMENTI PRIMO MAGGIO Primo maggio, la clip virale: «Dottore ho trovato lavoro,... LA FESTA DEL LAVORO Primo maggio, Mattarella: «Il lavoro non è un gioco...

Head of Research di Interaction Design Institute Ivrea, ha studiato architettura al Politecnico di Torino e design alla Scuola Politecnica di Design di Milano, prima di trasferirsi alla facoltà di Medicina e chirurgia di Torino. Nel 1991 incontra Bill Verplank a Palo Alto e scopre l’interaction design, ambito nel quale lavora per dieci anni con successo. Dal 1999 al 2006 segue il progetto dell'Interaction Design Institute di Ivrea, dal 2006 al 2013 Id-Lab.

«Barbara mia, sei la persona più bella, più intelligente, più generosa che potessi incontrare. A te devo le più belle fra le cose che ho avute e le migliori fra le cose che ho fatte; possa il pensiero di te aiutarmi a passare dignitosamente il tempo che ancora dovrò vivere senza di te. I figli si uniscono al papà e ricordano con riconoscente amore la loro mamma, i nipoti Diego Luis e Bianca Julia, Elia e Maya ricorderanno sempre l'allegria e l'affetto, il buon ordine e la fantasia della loro "Tempo". Grazie a Elsa Margaria e a Giuseppe Segoloni per la straordinaria, quotidiana presenza; al Prof. Porpiglia e alla sua équipe, dottoresse Brizzi, Erovigni, Ragni che l'hanno professionalmente curata e amorevolmente seguita in questi mesi di sofferenza; alle infermiere della Clinica Fornaca e della Assistenza Famiglia e a Isabel».