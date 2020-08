Barbara D'Urso e la foto col ciuffo ribelle. I fan: «Sempre la stessa cosa!»

Barbara D’Urso posta una foto, i fan notano un particolare e si scatenano le critiche: “Sempre la stessa cosa”. Come successo recentemente infatti Barbara D’Urso viene additata dai follower perché sempre in posa e stavolta anche col sospetto di utilizzo di photoshop.



Barbara, in meritata vacanza dai numerosi impegni tv, ha condiviso un sua selfie in cui, indossando un vestitino corto, siede di lato a una poltrona, seguito dalla didascalia: “Ciuffo ribelle 😜 #estate #colcuore❤️”. Il post ha ricevuto naturalmente molti like e complimenti da parte dei fan, ma ha diviso la bacheca dei commenti. Molti follower infatti l’accusano di non avere mai posizioni naturali e di aver utilizzato un programma di fotoritocco, “Sempre la stessa cosa”, chiosa un fan, a cui si aggiungono diverse voci: “Se guardi le altre foto – scrive un altro internauta - Sempre sta posa!! Mamma mia che monotonia!! E come al solito. A pinocchio si allungava il naso.. A te a seconda delle foto... Le gambe … hai certi piedi”.



Le stoccatine non mancano (“Neanche in barca si puo stare tranquilli come apro er telefono ce sono ste foto, ma perche il senso quale e?”) e addirittura la didascalia del post non è di gradimento ad altri follower: “Te un ciuffo ribelle non sai cos'è! Una foto al naturale no eh ?... Menomale che ce instagram con tutti questi filtri”).

Le condivisioni di Barbara non sono nuove a queste critiche, lo stesso era accaduto per uno scatto postato dalla conduttrice mentre correva, definita dai fan una foto in “posa plastica”.

