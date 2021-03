L'Estetista Cinica, Cristina Fogazzi diventa una Barbie: «L'imprenditrice digitale modello d'ispirazione femminile»

Non ha i capelli biondi e lunghi, né gli occhi azzurri e il fisico plastico. Ha un carrè nero con tanto di frangetta, occhi scuri e un po' orientali, il naso largo. E indossa un camice. È la Barbie Estetista Cinica, la bambola dedicata all'imprenditrice digitale Cristina Fogazzi in occasione della Giornata Internazionale della donna 2021.

Barbie continua nella sua missione di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina e con la Cinica propone un nuovo modello di ispirazione femminile: una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento. Il brand prosegue così nel suo impegno a supporto del Dream Gap Project nel dimostrare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano. Una bambola unica, di quelle «One of a Kind», ovvero prodotta in un solo esemplare, per celebrare forza, intraprendenza e determinazione di una donna che ha inseguito il suo sogno e ne ha fatto una realtà di successo. Un’imprenditrice innovativa, che ha spronato le donne e ragazze italiane a sognare di più, senza farsi condizionare da fattori esterni. La sua storia continua ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni, incoraggiandole a credere in loro stesse e a realizzare i loro sogni.

Chi è Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica

Cristina Fogazzi è un’imprenditrice digitale italiana che, partendo dal suo blog, è riuscita a creare in poco tempo una vera e propria impresa nel settore del beauty partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, fino alla nascita della linea cosmetica di skincare a marchio VeraLab, in vendita su e-commerce e in diversi punti vendita. Il successo che Cristina ha costruito nel corso degli anni si basa soprattutto sul rapporto diretto e sincero creato con la sua community, alla quale ha sempre voluto trasmettere il valore e l’importanza dell’apprezzarsi e prendersi cura di sè stesse. Con oltre 800.000 follower su Instagram e oltre 300K su Facebook, un canale YouTube, un blog, un istituto di bellezza, una piattaforma di e-commerce, un flagshipstore, e corner shop reali, infatti, L’Estetista Cinica ha definito un modello d’impresa innovativo basato sulla omnicanalità: il segreto del suo successo è proprio in questa formula ibrida. Un’imprenditrice tenace e innovativa, una donna pratica e sincera che partendo da un piccolo centro estetico, è riuscita a costruire un’azienda che chiude il 2020 con un fatturato di oltre 50.000.000€, più di 40 dipendenti, un libro rimasto ai primi posti in classifica per mesi, un Flagship store nel cuore di Milano, e ancora tanta, tantissima voglia di stupire con le sue idee.

Il progetto Barbie Dream Gap

Presentare e celebrare modelli di ruolo femminili è uno dei modi attraverso cui Barbie lavora per chiudere il Dream Gap, quella fase in cui le ragazze iniziano a limitare le proprie aspirazioni e a dubitare di poter essere tutto ciò che desiderano. Barbie Dream Gap Project, il marchio originale di empowerment femminile, è un'iniziativa globale tuttora in corso il cui scopo è fornire alle bambine le risorse e il supporto di cui hanno bisogno per continuare ad accrescere la loro consapevolezza e credere di poter esprimere tutte le loro potenzialità.

Inoltre, Barbie collaborerà con Cristina Fogazzi su un progetto dedicato all’empowerment al femminile facendosi portavoce di una campagna che stimoli le giovanissime a non smettere di sognare e di realizzare il loro pieno potenziale:

Cristina parteciperà insieme a Barbie a degli incontri nelle scuole elementari per raccontare la sua esperienza, rispondere a domande e curiosità e condividere messaggi incoraggianti per le bambine;

Barbie e Cristina Fogazzi uniranno le loro forze per un’attività benefica in collaborazione con l’associazione BET SHE CAN per un progetto incentrato sulla rimozione delle “etichette” e degli “stereotipi” di genere che colpiscono bambini e bambine fin dai primi anni della loro vita.

