Barbie Madam Walker, la bambola celebra la prima donna afro-americana diventata milionaria

C'è una Barbie per qualsiasi bambina, ispirata a donne reali o immaginarie. Madam C.J. Walker ha ispirato la nuova Barbie, nata per celebrare una donna e fa parte della linea Inspiring Women. La signora Walker negli Stati Uniti è considerata la prima donna milionaria che si è fatta da sé, il primo esempio di self made woman, che da zero, grazie alle sue capacità imprenditoriali, ha costruito il suo marchio di prodotti per la cura dei capelli e cosmetici. Ed è la pronipote, A'Lelia Bundles, che ha lavorato insieme al gruppo di lavoro di Barbie, per rendere onore a una grande donna, nota anche per i suoi sforzi filantropici, e per il suo impegno nel promuovere giustizia sociale.

Una Barbie fonte d'ispirazione

«Spero che quando le bambine e i bambini piccoli prenderanno la bambola, vedranno qualcosa di leggermente diverso da una semplice bambola, che questa sia una bambola con una storia passata», ha detto Bundles a NPR. «E come imprenditrice, come mecenate e filantropo, spero che vedranno loro stessi e prenderanno una di questi percorsi». Sarah Breedlove, è il vero nome della donna, nota come Madam C. J. Walker, morta nel 1919 a Irvington, che fece fortuna sviluppando e commercializzando una linea di prodotti per capelli dedicata alle donne nere con l'azienda da lei fondata, la "Madam C. J. Walker Manufacturing Company".

La Barbie, ispirata a Madame Walker, è di origine afro-americana, indossa un vestito vivace, viola e turchese, i colori preferiti dall'imprenditrice, ha una particolare acconciatura di capelli e lo sguardo fiero; inoltre nella confezione c'è anche una foto storica della residenza di Walker a Villa Lewaro, un luogo di ritrovo per le persone durante il periodo storico noto come il Rinascimento di Harlem. E la bambola viene fornita anche con una mini replica del prodotto originale Wonderful Hair Grower di Walker, un unguento che ha aiutato molte persone con problemi al cuoio capelluto.

Il significato di una bambola di colore

«Significa molto che una bambina possa guardare una bambola ed avere una bambola che le assomigli», ha detto ancora la pronipote di Walker, «e non significa che i bambini neri debbano avere solo bambole nere e i bambini bianchi debbano avere solo bambole bianche».