Elisabetta, arriva la Barbie regina ed è già sold out

Arriva la Barbie regina. Non una generica sovrana, ma sua maestà la regina Elisabetta II. Un tributo che Mattel ha svelato proprio oggi, 21 aprile, nel giorno del 96esimo compleanno della regina del Regno Unito. Realizzata in occasione dello storico Giubileo di Platino della monarca più longeva della storia britannica da 70 anni sul trono, la bambola Barbie Queen Elizabeth II è fedelmente ispirata alla figura della regina. Un omaggio alla sovrana andato a ruba. Sul sito di Amazon, l'unico store iitaliano in cui era in vendita, riporta l'Agi, la bambola è andata esaurita in pochi minuti.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA La Regina Elisabetta compie 96 anni: perché li...

La Barbie Queen Elizabeth II veste un elegante abito avorio e nastro blu ornato con decorazioni d'ordinanza. La tiara riprende il diadema con frange della regina Mary - indossato da Elisabetta nel giorno del suo matrimonio - e i medaglioni in miniatura sui nastri sono ispirati agli ordini della famiglia reale. Il nastro rosa è stato regalato alla regina da suo padre Giorgio VI e quello azzurro da suo nonno Giorgio V. La spilla d'argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l'insegna del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l'Ordine della Giarrettiera. La bambola è presentata in una scatola ispirata allo stile di Buckingham Palace, con tanto di logo a forma di cresta e un un'icona che commemora il 70° anniversario dell'ascesa al trono della Regina.

La storica e professoressa Kate Williams, autrice di «Our Queen Elizabeth», afferma: «Il regno della regina Elisabetta II è stato di straordinario impatto, ricoprendo una posizione che poche donne hanno. La monarca britannica che ha regnato più a lungo e la prima a raggiungere un giubileo di platino, la regina si è dedicata al servizio e al dovere e ha visto il mondo cambiare incommensurabilmente. Nel 1952, quando salì al trono, le donne non erano incoraggiate a lavorare e i politici espressero dubbi su una giovane monarca - ma lei provò loro che si sbagliavano, dimostrandosi un'abile leader e diplomatica. Mentre sua maestà celebra questo importante giubileo, è interessante vedere un marchio iconico come Barbie condividere l'impatto che importanti figure femminili storiche hanno in qualità di leader, inventrici e pioniere per le nuove generazioni».