Barbie lancia la serie di fodere per le bambole in sedia a rotelle

Fondata dalle sorelle Ailbhe e Izzy Keane, l'azienda ha iniziato come progetto universitario nel 2015. Il concept del marchio è stato ispirato da Izzy, nato con Spina Bifida ed è paralizzato dalla sua vita in giù.

Domenica 25 Agosto 2019, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 23:21

Una gamma di eleganti coperture per sedie a rotelle per adulti e bambini viene lanciata dai produttori di Barbie . Comprenderà versioni in miniatura progettate appositamente per la linea autunno / inverno 2019 delle bambole dotate di sedia a rotelle. I produttori hanno collaborato con Izzy Wheels, un marchio con sede a Dublino che vende protezioni per raggi su sedia a rotelle su misura.«La nostra missione con Izzy Wheels è sfidare le associazioni negative con le sedie a rotelle e consentire agli utenti di celebrare la loro individualità personalizzando la loro fonte di indipendenza - ha affermato Ailbhe - Vogliamo mostrare al mondo che le sedie a rotelle possono essere molto più di un dispositivo medico, loro può essere un pezzo di auto-espressione artistica». Izzy ha aggiunto che le coperture del marchio aiutano a trasformare la sedia a rotelle di una persona in un oggetto amichevole piuttosto che in qualcosa di puramente funzionale.