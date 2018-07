Sorpresa al battesimo del principino Louis: la Regina non c'è

nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo sacramento cristiano nella cappella reale di St James Palace. Kensington Palace ha diffuso le immagini della famiglia al suo arrivo: Kate Middleton in bianco teneva fra le braccia il suo figlio più piccolo addormentato, mentre William teneva per mano George e Charlotte. È la prima volta che l'intera famiglia compare assieme in pubblico.LEGGI ANCHEPer l'evento sono stati scelti sei padrini e madrine, nessuno dei quali tuttavia della Royal Family britannica e fra cui non figura nemmeno Meghan che comunque era presente, in completo color oliva e cappellino in tinta, assieme al marito. Alla presenza di una cerchia ristretta di amici, familiari e membri di casa Windsor, tra i quali il principe Carlo e la moglie Camilla, ma non della regina Elisabetta e del principe consorte Filippo (assenti annunciati), Louis, nato 11 settimane fa, è stato battezzato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massimo dignitario ecclesiastico della confessione anglicana.Secondo le consuetudini dinastiche, è stato benedetto con acqua proveniente direttamente dal Giordano, in Terra Santa, il fiume del battesimo di Gesù, e ha indossato (come a suo tempo i fratellini George e Charlotte) una preziosa vestina bianca, imitazione esatta di quella intessuta circa un secolo e mezzo fa per la primogenita della regina Vittoria. Padrini e madrine sono stati Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, lady Laura Meade e Hannah Gillingham, tutti amici di William e Kate, nonché Lucy Middleton, cugina di lei. Mentre un ruolo di secondo piano, a dispetto delle attese di alcuni tabloid, è stato lasciato stavolta al principe Harry, e alla sua fresca sposa.