Nata la figlia di Beatrice di York: la Royal Baby è la 12esima pronipote della Regina Elisabetta

Ancora un Royal Baby, seppure piuttosto indietro nella linea di successione al trono britannico, in casa Windsor. La principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha dato infatti alla luce una bambina: il parto è avvenuto sabato sera in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene.

Per la 95enne regina Elisabetta, che ha comunicato la propria gioia a una delle nipoti a lei più vicine, si tratta del 12esimo bisnipote. La bambina, il cui nome sarà rivelato in seguito, è frutto dell'unione fra Beatrice e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese, culminato in un matrimonio celebrato in tono relativamente minore nel 2020 dopo il rinvio dei programmi iniziali legato alle restrizioni della pandemia di Covid. Il principe Andrea - terzogenito della regina, finito nella bufera per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato all'amicizia con il defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein - è già nonno di un bambino: messo al mondo dal febbraio scorso dalla sua secondogenita Eugenia assieme al marito Jack Brooksbank, un uomo d'affari della City.