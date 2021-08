Beatrice Valli positiva al Covid dopo vacanza a Forte dei Marmi: ecco come sta (con la sua famiglia)

Beatrice Valli è positiva al Covid. L'ex protagonista di Uomini e Donne, oggi influencer da 2,8 milioni di follower, ha annunciato un paio di giorni fa su Instagram che lei, il suo compagno Marco Fantini e i loro bambini sono tutti stati contagiati dal virus. «Marco non stava bene da qualche giorno - ha spiegato Beatrice Valli sui social - ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi, anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è lui, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura».

APPROFONDIMENTI SOCIAL Da Chiara Ferragni a Diletta Leotta e Zoe Saldana, le vacanze... SU INSTAGRAM Beatrice Valli in intimo su Instagram dopo la gravidanza: il... L'INFLUENCER Beatrice Valli, caduta di stile al Festival di Venezia: il meme con... IL FURTO Beatrice Valli, a Venezia esperienza è da incubo: «Hanno... FIOCCO ROSA Uomini e Donne, Beatrice Valli mamma per la terza volta: è... LA MADRINA Anna Foglietta convince Venezia, suoi i look più belli del red...

Da Chiara Ferragni a Diletta Leotta e Zoe Saldana, le vacanze italiane dei vip dalla Puglia alla Toscana

L'influencer ritiene di essere stata contagiata in vacanza a Forte dei Marmi. Per lei e la sua famiglia l'estate finisce qui: «Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo». Nonostante la quarantena, Beatrice Valli e famiglia stanno provando a godersi questi giorni estivi nel giardino di casa. Marco Fantini sembra essersi rimesso in forma e la stessa influencer ha rassicurato i follower: «Stiamo bene, molto meglio rispetto a qualche giorno fa».