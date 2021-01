La Befana del campione e lottatore romano Sakara dedicata agli orfani di femminicidio

Alessio Sakara, uno dei lottatori più forti al mondo, ha vestito i panni del tutto inediti della Befana per regalare un momento di gioia ad alcuni orfani di femminicidio. In molti lo conoscono per i suoi risultati negli sport di contatto: Alessio Sakara, campione di Arti Marziali Miste, infatti è considerato il trentacinquesimo mediomassimo più forte al mondo ed è stato il primo italiano a competere nella UFC, l'organizzazione più prestigiosa nel campo delle MMA. Il campione romano ha varcato la soglia di una Casa Famiglia nel quartiere Trieste della Capitale vestendo i panni della “Befana", per donare calze piene di dolci e regali alle bambine e alle ragazze ospiti della struttura rimaste orfane a causa di episodi di femminicidio.

Sakara non è nuovo a iniziative di questo tipo e ancora una volta non ha voluto far mancare la sua presenza al fianco di chi, soprattutto in questi giorni di festa, ha bisogno di un po' di calore e dell’affetto di una famiglia. Con lui c’erano anche Marco Perissa e Juri Morico, rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Generale di OPES, Ente di Terzo Settore e Promozione Sportiva, e Patrizia Schiarizza, Presidente dell’associazione “Il Giardino Segreto”, promotori dell’intera l'iniziativa, con la collaborazione della Polizia di Stato. “Per essere sempre più vicini”, questo il nome dell’iniziativa di respiro nazionale a favore degli orfani di femminicidio (con 12 province coinvolte su tutta la penisola), ha visto anche la collaborazione di Decathlon all'insegna della solidarietà.

E' uno dei tanti eventi che fanno parte del "Programma Emergenza Covid", il progetto speciale di OPES (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, mira a far arrivare un segno di vicinanza a chi si trova nelle situazioni più difficili. Sempre a Roma, infatti, i volontari di OPES e dell'associazione Salvamamme hanno distribuito calze e pacchi alimentari alle famiglie più bisognose, supportati anche dai rider dell'associazione "Angeli in Moto" che hanno consegnato i beni di prima necessità a domicilio.

