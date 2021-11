Belen conferma la crisi con Antonio Spinalbese: ecco cosa ha scritto a uno dei followers

Belen parla per la prima volta della crisi con Antonio Spinalbese. La showgirl lancia da tempo delle frecciatine sui social in merito alla storia con il padre della sua secondogenita con il quale starebbe vivendo una crisi da qualche settimana. Diversi post su Instagram hanno fatto capire ai lettori che qualcosa tra i due non va e agli utenti non è sfuggito.

In uno degli ultimi post Belen si descrive come un mare agitato postando sui social una foto in cui le onde si increspano. «Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima» scrive accanto allo scatto in bianco e nero. A questo commento un follower replica: «Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato». Per la prima volta però Belen coglie il commento per lasciarsi andare a una piccola confessione che sembra proprio riguardare la relazione con Antonio: «Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa».

Le parole dell'argentina lasciano poco spazio ai dubbi sul loro allontanamento ma non è ancora chiaro se si tratta di una crisi temporanea oppure se i due hanno deciso di rompere per sempre.