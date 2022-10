Frecciatine o semplici letture? Resta il dilemma sulle letture serali della showgirl Belen Rodriguez che negli ultimi tempi pubblica intere pagine o frasi di alcuni libri che sembrerebbero mirati a colpire qualcuno. E anche questa sera è successo. «Se dico a qualcuno: Capisco che tu la pensi così, ma, quando avrai più esperienza, comprenderai meglio questo argomento, quella persona mi volta le spalle e se ne va» si legge nella prima parte della pagina pubblicata in una story Instagram. «Se, invece, io dicessi: Stai dicendo una sciocchezza, quella stessa persona mi presterebbe la massima attenzione e passerebbe il resto della giornata a discutere con me» continua ancora la pagina del libro. Il tutto condito con un'agginta della conduttrice a piè di pagina: «Già». Cosa avrà voluto dire? a chi saranno rivolte quelle parole? Al marito Stefano De Martino? Ad un ex? A colleghi di lavoro?

Il mistero continua. La showgirl, non di rado, pubblica pagine e pagine di libri con frasi di senso lato che portano a pensare che qualcosa non vada bene nella sua vita. «Spesso quando tentiamo di essere delicati e tolleranti offendiamo gli altri» comincia così la pagina del libro che ha pubblicato questa sera, il cui capitolo è intitolato con la data «18 aprile 1920».

Belen e l'amore con Stefano

Difficile pensare che quelle batutte si riferiscano a Stefano De Martino, marito ritrovato da poco, la cui storia sembra essere ripartita a gonfie vele. La serenità ritrovata sembra averle dato anche un equilibrio con i figli e il lavoro. Proprio nelle scorse ore ha pubblicato dei post in cui partecipava ad una festa per bambini a tema Halloween. Vestita dal personaggio chiave di Maleficent, il personaggio cattivo interpretato da Angelina Jolie nello spin-off de La bella addormentata nel bosco, ha conquistato tutti.

Il party

Belen Rodriguez ha accompagnato i figli Santiago e Luna Marì in un party a tema per bambini, insieme al resto delle mamme. La festa è stata documentata dalla stessa showgirl che ha condiviso sui social le foto dei due figli travestiti per Halloween. Luna Marì si è trasformata in una piccola zucca, mentre Santiago ha scelto un costume da supereroe... e chi se non spiderman, il più gettonato tra i bambini.