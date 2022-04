Belen Rodriguez, il trattamento (segreto) per il suo fisico super

Due bambini e un fisico statuario: Belen Rodriguez fa invidia alle sue coetanee, mamme e non. A 37 anni la showgirl argentina, attualmente al timone de Le Iene con Teo Mammucari, ha mostrato ai suoi follower di Instagram, il segreto del suo fisico perfetto.

In alcune stories Instagram, la 37enne ha fatto tappa in una clinica, Villa Brasini, dove va spesso per trattamenti di bellezza. Sdraiata su un lettino con la pancia scoperta, Belen ha spiegato che tipo di trattamento sta seguendo nel post parto. «Quando si fanno i bambini si scolla un po’ il tessuto» ha detto nelle stories, spiegando che ha deciso di sottoporsi oltre alla radiofrequenza, anche all' Emsculpt. Si tratta di un procedimento che sfrutta l’energia elettromagnetica il cui obiettivo è eliminare i residui di grasso, aumentare la massa muscolare e definire la silhouette. In soldoni, come ha spiegato la stessa Belù con l’aiuto dell’esperta accanto a lei, sottoporsi a questo trattamento è come fare 20.000 addominali in 30 minuti.

La Rodriguez, che probabilmente lo ha provato per la prima volta, si è detta impaziente di vedere i risultati di Emsculpt sul suo corpo. Ma ha anche specificato che non basta questo tipo di trattamento per tenersi in forma. «Ogni mattina mi alzo e vado in palestra. Tutti i giorni, tranne il mercoledì che faccio Le Iene. Il segreto è il mix, di tutto quanto» ha detto la showgirl.