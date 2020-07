Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a Capri a sorpresa arriva anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice continua le sue vacanze in questa settimana in cui è stata al centro del gossip insieme alla showgirl argentina e al ballerino. Come fa sapere Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, tutti e tre i protagonisti di questo triangolo saranno tutti a Capri. La Marcuzzi ha prenotato la vacanza in compagnia del marito.

Sull'isola si trova Belen, che si è gettata tra le braccia dell'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, ma anche Stefano De Martino , paparazzato da "Chi" in barca in compagnia di Mariana Rodriguez. Sul settimanale è finito anche il bacio tra l'argentina e Antinolfi. Anche Alessia Marcuzzi, che al momento si trova a Positano con l'amica Ezia, ha in programma di raggiungere Capri.

Avrebbe prenotato per lei e il marito Paolo Calabresi. Tra loro nessuna crisi, nonostante i rumors parlino di un flirt con il conduttore di “Made in Sud” (notizia smentita dai diretti interessati, ma non da Belen Rodriguez. L'arrivo della coppia sarà l'ulteriore colpo di scena in questa vicenda, la più piccante dell'estate. Chissà se la vacanza caprese non sia un modo per rasserenare gli animi.

Ultimo aggiornamento: 22:46

