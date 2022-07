Belen e Spinalbese, la piccola Luna Marì compie un anno: gli auguri social (separati) di mamma e papà

Un anno fa nasceva Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un amore svanito pochi mesi dopo la nascita della bambina, prima la crisi a dicembre e poi la separazione definitiva. Oggi, sia Belen che Antonino stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro vita. La bella argentina sogna un finale diverso tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, mentre Spinalbese sta coltivando le basi per una nuova storia d'amore con Giulia Tordini, designer di gioielli.

