Belen da Silvia Toffanin: «La quarantena è dura. Penso alle persone sole». Ma i fan l'attaccano

Belen a Verissimo: «La quarantena è dura. Penso alle persone sole...». Ma i fan l'attaccano. La showgirl argentina è intervenuta nella trasmissione di Silvia Toffanin con un videomessaggio inedito per raccontare la sua quarantena.

Belen sta trascorrendo questo periodo in casa con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Ecco le sue parole: «È dura. Il mio pensiero va alle persone sole. A coloro che non hanno nessuno che prepari loro un piatto da mangiare. Io sono fortunata perché sto con la mia famiglia. I bambini rallegrano. Penso poi a tutti i casini per chi ha piccole aziende. Questo può essere un momento di riflessione, per capire se stiamo dove vogliamo stare e se facciamo ciò che ci piace davvero. Io sto scrivendo tanto, alla mia famiglia, a mio marito, a mio figlio. Quando tornerà, apprezzeremo di più la sottovalutata normalità».

Le parole autentiche di Belen arrivano al cuore dei fan. Anche se qualcuno avrebbe avuto da ridire. «Pensi alle persone sole? Tutti i vip stanno dicendo questa frase. Ma siete andati ad aiutare o a fare la spesa alle persone sole?», hanno scritto alcuni follower su Twitter. Risponderà Belen alle critiche? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA