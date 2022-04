Belen e Victoria Cabello, ozonoterapia di coppia. Poi la domanda: «Me lo trovi il fidanzato?»

Per Belen Rodriguez e Victoria Cabello un siparietto social. Belen, attualmente al timone de “Le Iene” e Victoria, reduce dalle fatiche di “Pechino Express”, hanno condiviso dai rispettivi account Instagram il loro divertente incontro durante una seduta di ozonoterapia .

Belen Rodriguez e Victoria Cabello (Instagram)

Belen e Victoria Cabello, ozonoterapia di coppia

Un incontro durante una seduta di ozonoterapia fra Belen Rodriguez e Victoria Cabello si trasforma in un siparietto social. Da Instagram infatti Belen ha informato i numerosi di follower di essere in uno studio medico per sottoporsi, dopo una dura influenza, all’ozonoterapia. Con lei anche Victoria Cabello, fra i protagonisti dell’ultima edizione di “Pechino Express”, che viene rimproverata dalla showgirl argentina perché “indisciplinata” durante il trattamento. Victoria allora ne approfitta: «Forse - chiede all'amica - è per questo che non trovo nessuno, Belen mi trovi un fidanzato?» e l’ironica risposta della Rodriguez non tarda ad arrivare: «No, amore, guarda che non sono proprio bravissima a fare questo…».

Victoria, come specificato dalle stories del suo account, non si era affatto preparata per il fortuito incontro con Belen: «Una dice che ha molto cul*, ora vi faccio vedere io il cul*… Esci vestita da cesso con la tuta orrenda, dici tanto non mi vede nessuno, che mi frega, vado dal dottore e poi… L’universo, diciamo la verità, mi rema contro».