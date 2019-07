Belle Delphine, l'influencer vende l'acqua della sua vasca da bagno: i vasetti costosissimi vanno a ruba

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando si accostano le parole "" e "" la polemica è dietro l'angolo. Chiara Ferragni aveva brandizzato unacostosa e a edizione limitata e, cosplayer da quattro milioni di followers, ha pensato bene di vendere quella della vasca in cui si era fatta il bagno. I vasetti, al costo di 30 dollari l'uno, sono finiti sold out in poco tempo.ha pubblicato l'iniziativa sul suo profilo e sul sito e ha guadagnato a sorpresa tantissimi acquirenti. «Non è potabile e dovrebbe essere utilizzata solo per scopi sentimentali», è l'indicazione che ha dato dopo aver messo in vendita l'acqua utilizzata per farsi il bagno.Per i followers che non sono stati così fortunati da accaparrarsi l'acqua sporca è arrivata la rassicurazione e la promessa della ragazza: «Ne metterò in commercio dell'altra». L'operazione ha scatenato il dibattito perché in pochi avrebbero scommesso sulla sua riuscita. Ci si domanda come sia possibile comprare l'acqua utilizzata di qualcuno? Eppure la ragazza ha fatto il tutto esaurito ed è stata presa d'assalto dalle nuove richieste.Belle Delphine è una notaattiva su. È una cosplayer, ovvero una persona mascherata da personaggi dei manga giapponesi, ma anche una ragazza molto sexy che ha imparato ad ammiccare all'obbiettivo di una macchina fotografica. Per promuovere il suo prodotto inusuale, ha postato anche diversi video in vasca da bagno.