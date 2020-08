Benedetta Rossi, ultimi giorni di fuoco al lavoro e un piccolo errore: «Mi è preso il panico quando me ne sono accorta». L'influencer è alle prese con il suo nuovo libro e ha raccontato di essersi resa conto solo oggi di aver commesso un piccolo errore nelle pagine, ma di potersi ritenere soddisfatta del risultato. La svista sarà corretta nel giro di poche ore, mentre nelle stories su Instagram sono state pubblicate piccole anticipazioni del libro.



La foodblogger si è giustificata per l'assenza prolungata dai social dopo la scomparsa del suo cane Nuvola: «Ragazzi se mi vedete poco questi giorni è perché sto lavorando al libro, ho ancora una decina di giorni di fuoco, ma sta venendo proprio carino. Inizio a tranquillizzarmi dopo averlo lasciato un po' indietro per la tv e per Nuvola. Avevo un po' d'ansia perché mi sembrava che i capitoli fossero in disordine. Adesso ho sistemato bene le ricette e stavolta abbiamo messo anche i tutorial...»

Poi, sempre nelle stories, la spiegazione sul piccolo errore: «Oggi mi è preso il panico perché mentre stavo ricontrollando le ricette mi sono accorta che quella degli gnocchi con ricotta e spinaci l'avevo inserita nel terzo libro e adesso devo trovare qualcosa per sostituirla».

Il nuovo libro avrà lo stesso numero di pagine di quello dell'anno scorso e sarà tutto «colorato e brioso». «Spero che piacerà pure a voi», si è augurata Benedetta.

