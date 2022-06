Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez: incontro al ristorante a Milano. L'ex premier: «Solo io più famoso di voi due»

Silvio Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez, incontro a sorpresa al ristorante. È successo ieri sera al "Sophia Loren" di via Cesare Cantù, pieno centro di Milano. L'ex premier, a cena con la compagna Marta Fascina e (tra gli altri) Adriano Galliani dopo un comizio elettorale a Monza per l'elezione del sindaco, ha scherzato con Chiara Ferragni e Fedez: «Più famoso di voi due, ci sono solo io».

Come si vede in un video postato sulla pagina Instagram MondoTv24, Berlusconi ha detto questa frase quando ha visto entrare nel locale la celebre coppia. Chiara Ferragni è stata subito al gioco e ha replicato divertita: «Non ci sono dubbi».

I Ferragnez si sono avvicinati alla tavolata di Berlusconi per salutarlo. L'ex premier dopo la frase «Più famoso di voi due, ci sono solo io» ha aggiunto: «È incredibile quello che avete fatto. Grandi, grandi, grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa che è quasi incredibile come siate riusciti ad intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così». Chiara Ferragni gli stringe la mano. Poi una serie di ringraziamenti e Chiara e Fedez si allontanano.