Berlusconi in conferenza stampa dopo la vittoria del Monza: arriva domanda sul Milan e crolla una vetrata. Ecco la sua reazione

Silvio Berlusconi torna allo stadio per vedere il suo Monza. Poi, al termine della partita vinta 4-0 contro la Spal si presenta in sala stampa per un confronto con i giornalisti. E dopo aver risposto ad alcune domande sulla sua squadra spunta il tema Milan. Proprio in quel momento accade qualcosa: sullo sfondo si sente un forte rumore. È il crollo della vetrata della sala stampa. Il Cav non si scompone e ne approfitta per fare una battuta: «Che c'è? Vedete cosa succede se si parla di Milan?».

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS Berlusconi e domanda sul Milan, crolla la vetrata - Video IL REPORT I guadagni dei politici: Letta e Renzi i più ricchi (dietro a... CENTRODESTRA Meloni e Salvini, è ancora alta tensione: Berlusconi media (e...

Che bello poter tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna (4-0) tornerò anche sabato prossimo. pic.twitter.com/l95H0gSffh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 12, 2022

«Il Milan non è male, ma dovrebbero mettere a punto delle strategie d'attacco più concrete che portino al tiro in porta. Vedo un Milan che gioca e che se impostato opportunamente potrà ottenere ottimi risultati». Ha risposto l'ex presidente rossonero e attuale patron del Monza. A proposito della squadra allenata da Giovanni Stroppa, Berlusconi ha detto che «se continua così il Monza potrà diventare una buona squadra di serie A». Il Cavaliere, oltre a ricordare di «essere ancora oggi sono il presidente di squadre di calcio che ha vinto di più nella storia del calcio», ha assicurato che tornerà all'U-Power Stadium di Monza il prossimo sabato per la sfida contro il Pisa.

Berlusconi ha anche trovato modo di rispondere ad alcuni quesiti riguardanti la situazione politica nel centrodestra, in particolare in merito al suo rapporto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo le frizioni post elezione del presidente della Repubblica. «Non posso dire di essere arrabbiato. Ho parlato con loro anche recentemente. Dobbiamo essere consapevoli sulla nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra», ha dichiarato. Come centrodestra «dobbiamo metterci in campo con la volontà di riuscire a vincere nei confronti della squadra avversaria per puntare a un risultato positivo» ha aggiunto.