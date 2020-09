Berlusconi positivo, l'ex Veronica Lario: «Sono addolorata e un po' preoccupata»

Berlusconi positivo al Covid. E allora si dice «addolorata e anche un po' preoccupata» Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, che gli ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento - riferisce Repubblica - quando ha saputo che l'ex premier era stato colpito dal virus. Ma aggiunge che i figli l'hanno rassicurata. Poi dice no alla «caccia al colpevole», che rischia di mettere in secondo piano quanto di buono è stato fatto, fra l'impegno degli operatori sanitari e i tentativi risolvere i problemi di questi giorni, come il ritorno a scuola in sicurezza.

Berlusconi, a Villa Certosa il virus già dal 10 agosto: l'allarme ignorato

Barbara Berlusconi: «Media disumani, l'Italia in crisi ha bisogno di mio padre»

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: inizio di polmonite bilaterale



Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA