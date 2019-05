Beverly Hills, Steve pazzo di Napoli: pranzo all'italiana nella pizzeria Napul'é

Mercoledì 8 Maggio 2019, 17:53

Ian Ziering interpetre del biondo Steve Sanders della famosissima serie televisiva degli anni '90 Beverly Hills 90210, ha postato una foto sul suo profilo instagram nella quale mostra non solo di trovarsi in Italia, a Sanremo, nella pizzeria Napul'é, ma di apprezzare molto la cucina italiana. Per lui un menù classico di un americano in Italia composto da Insalata Caprese con prosciutto, ravioli e un ottimo bicchiere di vino rosso.Tantissimi i commenti che sono apparsi sotto la foto in cui l'attore si mostra sorridente, moltissimi dei quali sono di sorpresa per la sua presenza in Italia e molti altri, invece, di benvenuto e nostalgici per la fine di una serie televisiva che ha fatto sognare gli adolescenti degli anni '80.