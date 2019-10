Beyoncé, il padre ha un tumore al seno: è uno dei pochi uomini vittima di questa malattia

, iled ex manager delle cantanti, ha rivelato di essere in cura per un, uno dei pochi uomini vittima di questa. Knowles, che ha 67 anni e insegna in una università del Texas, ha parlato della sua esperienza con la Abc e il New York Times. Il cancro al seno colpisce negli Usa 245 mila donne all'anno contro circa 2.200 uomini, secondo dati federali dei Centers for Disease Control and PreventionLa malattia uccide annualmente circa 41.000 donne e 460 uomini. Il padre di Beyoncé si è accorto che qualcosa non andava quando ha notato gocce di sangue sulla camicia: «Come un puntino con una penna rossa su un foglio bianco», ha detto al New York Times. Quando il sangue è comparso sulle lenzuola e, spremendo il capezzolo, ne è fuoriuscito liquido rossastro, Knowles è corso dal medico. Una mammografia ha rivelato unallo stadio iniziale. È seguita lacon rimozione dei linfonodi per assicurare che il cancro non si fosse diffuso in altre parti del corpo. «La ripresa è stata abbastanza facile», ha detto Knowles che si è sottoposto a unda cui è emersa una mutazione del gene Brca2 che aumenta certi rischi di tumore. Il padre di Beyonce e Solange ha esortato le figlie a fare l'analisi: «Hanno maggior rischio di cancro al seno, maggior rischio di cancro alle ovaie e lo passano a figli e nipoti».