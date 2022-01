Jeff Bezos, Capodanno trash con la fidanzata: «Pazzo disco party» nella megavilla

«Occhiali da sole a forma di cuore, completi leopardati e perfino una palla da discoteca in piscina. Jeff Bezos e la compagna Lauren Sanchez hanno festeggiato così il Capodanno 2022, con un «pazzo disco party» per dirla con la didascalia delle foto postate su Instagram dal multiilionario patron di Amazon. Lui con camicia a fantasia, lei in tuta glitterata, amici e famiglia in posa a bordo piscina nella sua megavilla.

Il racconto su Instagram

«Ci siamo divertiti tantissimo a festeggiare con un pazzo disco party con la famiglia - scrive Bezos - ma il nuovo anno è anche un ottimo momento per fare il punto e concentrarci sulla crescita personale, sul rinnovamento, sulla rinascita e prestando attenzione ad ogni momento della vita. Il bene e il male. Tutto. Festeggia e cresci».

E tra i primi commenti arriva anche la dichiarazione d'amore della dolce metà, Lauren, balzata agli onori delle cronache per un recente siparietto con Leonardo Di Caprio. «Ti amo, baby. Per ogni ragione e per nessuna ragione», gli scrive.

I fan perplessi

I commenti dei fan però non sono proprio così ammirati: mentre qualcuno inneggia alla «Crisi di mezza età» e qualcun altro alla somiglianza del patron di Amazon con Lex Luthor (i fan di Superman capiranno), c'è chi giudica il tutto «Imbarazzante» e chi si aspetta una «Pioggia di meme».