Biagio Antonacci incontra Mauro Nardi, selfie per i social con apprezzamento: «Con il maestro»

Biagio Antonacci ha pubblicato su Instagram un inaspettato scatto con Mauro Nardi. Il cantautore milanese non ha potuto trattenersi dal documentare l’incontro - casuale - con il cantautore neomelodico con un selfie, accompagnato dal brano “Innamorarsi” e da una didascalia di sincero apprezzamento per il musicista napoletano: «Con il maestro».

APPROFONDIMENTI LA REUNION Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate nel karaoke... RICORDI DI GIOVENTù Blanco molestato in concerto, Biagio Antonacci: «Anche a me...

Antonacci si è esibito sul palco del Jova Beach Party durante la data di fine luglio a Barletta, in Puglia, mentre dal 5 novembre prenderà il via il suo “Palco centrale tour” in giro per l’Italia fino alla fine dell’anno: otto date, la prima a Jesolo e l’ultima al Mediolanum Forum di Assago. L’11 novembre suonerà al Pala Sele di Eboli.