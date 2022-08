Bianca Balti choc: «Rischio un tumore, in autunno mi rimuoveranno tube e ovaie»

Bianca Balti si sottoporrà a un intervento per rimuovere le ovaie e le tube a causa del rischio di sviluppare un tumore. La modella ha preso una decisione drastica che ha voluto condividere con i suoi followers sui social. «Questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto», racconta la Balti facendo riferimento a una mutazione genetica che fa aumentare esponenzialmente la possibilità di sviluppare un tumore.

Leggi anche > Totti al Circeo da Noemi, il giallo del parcheggio. E Ilary stupisce: «L'ha affrontata in modo diverso»

Bianca ha deciso di giocare in anticipo e ridurre il rischio di sviluppare il cancro. Prima dell'intervento ha voluto congelare i suoi ovociti, nell'ipotesi di poter avere un altro figlio e preservare in qualche modo la sua fertilità. Le foto postate su Instagram in cui mostrava le iniezioni per la fertilità avevano lasciato supporre che volesse avere un terzo figlio, ma le cose sono molto diverse e Bianca ha voluto raccontarle.

«L'idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro». Poi ha spiegato: «La mia speranza è di riuscire a congelare 5 ovociti che, insieme agli altri 5 che avevo congelato l'anno scorso, mi darebbero una buona chance di successo di gravidanza in futuro». Bianca precisa di non aver scelto di voler un altro figlio, ma spiega che l'idea di avere ancora una porta aperta le fa sembrare meno drastica la scelta che sta per fare e l'aiuta ad affrontarla meglio.

Leggi anche > Mara Venier in vacanza ma con la scopa in mano: «Foto a tradimento del mio simpatico marito, che non fa niente e mi prende in giro»

«Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio. Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere», ha infine spiegato un una lettera la Balti, aggiungendo di aver voluto condividere la sua storia per aiutare chi come lei la sta vivendo o chi sta affrontando la malattia.