Bianca Guaccero e gli attacchi di panico: «Cominciati a 14 anni, ne sono uscita grazie a Nicola Ventola»

Giovedì 21 Marzo 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 17:39

«A 14 anni ho cominciato a soffrire di attacchi di panico», Bianca Guaccero, attrice, conduttrice della trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto” e mamma della piccola Alice, nata dal suo relazione con l’ex marito, il regista Dario Acocella, racconta del problema che ha avuto sin da giovane e come è riuscita a superarlo.Bianca infatti ha scritto un libro, “Il tuo cuore è come il mare”, in cui racconta il suo passato: «È difficile da spiegare – si legge nel libro, di cui “Gente” ha pubblicato alcune parti - è come avere una fortissima paura improvvisa ma non di qualcosa in particolare... un'azione semplice e normale come uscire di casa a un certo punto ha cominciato a diventare un problema... Mi rinchiudevo in camera mia credendo di essere pazza. Diversa. Sbagliata».La soluzione del problema è stato un suo compagno di classe, Nicola Ventola, che le ha fatto superare gli stati d’ansia: «Me ne sono innamorata talmente tanto che mi ha fatto passare gli attacchi di panico…».L’amore però forse è stato eccessivo e l’ha portata ad annullarsi: «Solo alcuni anni dopo ho capito che quello era un amore sbagliato».