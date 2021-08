Bianca Guaccero, si vaccina: «Fatelo tutti». E nel frattempo stuzzica l'ex Nicola Ventola. Ritorno di fiamma?

Bianca Guaccero risponde al gossip estivo a suon di vaccino. La conduttrice di Detto Fatto, alla ribalta ieri per i rumors che la rivedrebbero a fianco del suo ex il calciatore Nicola Ventola, oggi ha postato su Instagram il suo messaggio per la lotta al Covid. Lei che ad aprile aveva contratto il virus, ha deciso oggi di vaccinarsi e di lanciare un messaggio chiaro per tutti. «Un ringraziamento particolare alla Asl di Bari e all'hub di Bitonto». È il messaggio ripostato dalla pagina facebook dell'Asl Bari condiviso dalle pagine dall'attrice e conduttrice televisiva bitontina Bianca Guaccero, che questa mattina si è vaccinata contro il Covid nell'hub del suo paese di residenza. La conduttrice ha ringraziato così l'hub: «Capitanato dal dottor Giacomo Schiraldi e da un'equipe medica pronta e attenta verso il prossimo. Tanta emozione oggi ma la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello per me e per gli altri. Mi raccomando - conclude - vaccinatevi».

APPROFONDIMENTI VIDEO Detto fatto, Bianca Guaccero chiarisce sullo stop al programma da... COVID Bianca Guaccero positiva al Covid conduce Detto Fatto da casa:... TELEVISIONE Detto Fatto sospeso, Bianca Guaccero si scusa per il tutorial sulla... VIDEO Tutorial sexy per la spesa a Detto Fatto, bufera sulla Rai INSTAGRAM Bianca Guaccero, il lato B e la foto con il tatuaggio che fa... RAI 2 Yuliya Mayarchuk sposa a 'Detto fatto', l'emozione...

Bianca Guaccero, ritorno di fiamma?

E mentre la lotta al Covid prosegue per tutti, le indiscrezioni frivole stavolta potrebbero aver un fondamento di verità. Nella bacheca della Guaccero appare infatti un commento sospetto. Dopo una foto postata da Bianca della figlia Alice in cui la conduttrice scrive «Amore della mia vita» ma nella foto, c’è anche un signore. Ventola ha quindi prontamente commentato: Ma chi è il signore lì di fronte? La conduttrice divertita ha risposto: Geloso?”. Un curioso scambio in pubblico, sul palcoscenico dei social, che non può fare altro che alimentare il gossip... Chissà se i due ragazzi saranno immuni.

Bianca Guaccero (foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse)