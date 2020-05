Bianca, la modella 23enne paziente 1 di Bologna: «Guarita dopo 75 giorni di coronavirus»

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la modella 22enne prima contagiata bolognese al Covid-19, era diventata un caso. «Questi due mesi sono sembrati anni infiniti. Ma basta: oggi anche io posso dire di aver sconfitto il Coronavirus», racconta al Resto del Carlino.Ieri infatti il medico le ha comunicato la negatività. Ricoverata al Sant'Orsola all'inizio della pandemia, era stata dimessa il 5 marzo, vista l'assenza di sintomi. Ma il 18 aprile le avevano comunicato che il tampone continuava a non dare esito negativo per due volte di fila. Ora dovrà tornare in ospedale per ulteriori prelievi: «Mi hanno detto che devono capire meglio la mia situazione. Sono stati due mesi di inferno». Cosa farà ora? «Una passeggiata, non mi ricordo più nemmeno cosa si prova».