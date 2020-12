Bilancia Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Bilancia (24 settembre-22 ottobre) nell'oroscopo del 2021.

Caro amico Bilancia,

finalmente 2021! La tua vita cambia il 6 gennaio, quando Marte conclude l’estenuante sosta in opposizione che ti ha tormentato nella seconda parte dell’anno passato. Da quel momento il cielo si schiarisce e la tua strada va in discesa, il sole splende davanti a te e devi solo raccogliere i frutti dei tuoi sforzi passati, che ti aspettano invitanti dagli alberi che fiancheggiano il tuo cammino. Giove e Saturno sono in ottimo trigono al tuo segno, e sostano praticamente tutto l’anno nel settore più dolce del tuo oroscopo, quello dell’amore e della creatività, dei figli! Ma non è solo la vita sentimentale a sorridere, perché il tuo Sole riceve anche i raggi stimolanti di Mercurio, che quest’anno favorisce l’elemento aria, il tuo, e per buona parte del 2021 sarà un amico prezioso. Insomma, tira fuori dal cassetto dove l’avevi riposto il tuo charme innato, il successo è qui!

Amore

I conflitti nel matrimonio, così accesi nella seconda parte dello scorso anno, hanno ormai lasciato il posto a una situazione ormai più limpida e serena. Se la tua coppia è ancora insieme, vuol dire che le basi su cui poggia sono solidissime e ora tornerà anche l’intesa, la tenerezza; se invece c’è stata una rottura, le ferite si rimargineranno molto in fretta per lasciare un terreno fertile per un nuovo e più appagante amore. Se invece sei ancora solo, sappi che i nuovi incontri sono “a rischio marcia nuziale”, questo Giove, questo Saturno ti vogliono felicemente accasato e non farfalla libera e leggera… lo diciamo anche alle coppie giovani, che invitiamo a stabilizzare l’unione con una convivenza, un matrimonio, la nascita di un figlio. I periodi più promettenti? Da luglio a ottobre, poi Venere diventa un po’ capricciosa… non imitarla!

Lavoro & affari

Anche la professione riceve grande impulso da questo cielo rinnovato. Gli scontri nelle collaborazioni e fra soci si spengono al rientro dopo la pausa natalizia, trovare un accordo è finalmente semplice, grazie a un eccellente Mercurio che si piazza accanto a Giove e Saturno sino a metà marzo, e ti rende più creativo e ispirato che mai, favoriti gli artisti del segno. La stella degli affari resta positiva per gran parte del 2021, ti aiuta a sbrogliare con qualche guizzo fantasioso le matasse legali e burocratiche che ti hanno rallentato negli anni passati. I soldi – era ora! – riprendono a girare e puoi ricominciare a concederti qualche sfizio personale a cui avevi rinunciato da tanto tempo. Settembre, ottobre e novembre sono eccellenti in questo senso, favoriti anche gli investimenti finanziari.

Salute

Molto probabilmente i lunghi mesi con Marte contro ti hanno lasciato addosso un po’ di stanchezza, tanto nervosismo, o un conto da saldare con il dentista o con il fisioterapista. Bene, possiamo annunciarti che quest’anno il pianeta dell’energia sarà negativo solo per un brevissimo periodo, tra la fine di aprile e i primi di giugno, un vero record positivo! La ripresa inizia in marzo, poi da metà maggio sino a luglio il buon Giove fa una breve visita in Pesci, tuo settore della salute, accanto a Nettuno, e aiuta a trovare le cure più efficaci; i controlli effettuati in questo periodo sono accurati e risolutivi. Attento però a non mettere su peso: hai appetito!

Giorno chiave

Domenica 10 ottobre, con Sole, Mercurio e Marte nel tuo cielo, Luna e Venere in Sagittario, Giove e Saturno in Acquario, Urano in Toro.

