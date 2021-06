Bill Gates, le accuse dei dipendenti: «Era un bullo, in ufficio ci diceva: le vostre idee sono stupide»

Alcuni dipendenti Microsoft hanno accusato il fondatore Bill Gates di essere un "bullo" d'ufficio il cui slogan era «questa è l'idea più stupida che abbia mai sentito». La reputazione di Gates come capo irascibile è iniziata non molto tempo dopo aver lanciato il gigante della tecnologia Microsoft con l'amico d'infanzia Paul Allen nel 1975, ha riferito The Insider. Un portavoce del miliardario ha subito negato che Gates abbia maltrattato i dipendenti.

Bill Gates, le sue frasi

Gates, 65 anni, è stato messo sotto esame dopo che lui e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio a maggio e sono emerse notizie sulle sue presunte relazioni extraconiugali e preoccupazioni sulla natura della sua relazione con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein. Un ex dirigente di Microsoft che ha parlato in condizione di anonimato ha detto a Insider che «aver avuto un incontro con Bill è stata solo un'opportunità per essere sgridato». Altre fonti che hanno parlato con Insider hanno descritto la sua frase come «questa è l'idea più stupida che abbia mai sentito» e hanno detto che era noto per aver imprecato contro i suoi dipendenti.

Gates avrebbe tracciato i suoi dipendenti memorizzando le loro targhe, sempre secondo le fonti anonime. Alcuni dipendenti Microsoft che hanno parlato con Insider, tuttavia, hanno difeso Gates dicendo che «ha urlato a tutti allo stesso modo» ma hanno anche ammesso che il suo stile di gestione potrebbe aver intimidito alcuni dipendenti. «Non sa davvero come scherzare o come connettersi con le persone», ha detto un altro ex dirigente, che ha descritto gli incontri da solista con Gates come imbarazzanti. «È solo un essere umano imbarazzante per quanto riguarda le interazioni sociali».

Maria Klawe, ex membro del consiglio di amministrazione di Microsoft dal 2009 al 2015, ha affermato che «una persona come Bill Gates pensa che le solite regole di comportamento non si applichino a lui» e lo ha accusato di non essere ricettivo ai suggerimenti sul miglioramento della diversità. Klawe ha detto che Gates si è comportato come se fosse la «persona più intelligente nella stanza» e che la diversità non era qualcosa di cui Gates fosse «interessato a sentire».

Klawe ha poi raccontato: «Quando i dirigenti donne suggerivano iniziative sulla diversità, Gates replicava “Stai cercando di distruggere l'azienda?"». Il portavoce di Gates ha detto a Insider che le accuse di Klawe sono «gravi». Le relazioni e gli incontri di Gates con i dipendenti sono stati a lungo argomento di discussione sul miliardario, sempre secondo Insider.