Bill e Melinda Gates annunciano il divorzio: «​Non crediamo più di poter crescere insieme»

Divorzio. Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. Bill Gates è attualmente la terza persona più ricca al mondo con un patrimonio di 129 miliardi di dollari.

«Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio - si legge nella nota pubblicata su Twitter - Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita».

I Gates hanno tre figli: Jennifer, Rory e Phoebe. A loro lasceranno 10 milioni di dollari ciascuno, perché non credono che sia un bene per i giovani "avere troppi soldi" senza averli guadagnati. La Bill and Melinda Gates Foundation ha donato oltre 50 miliardi di dollari nel mondo da quando è stata fondata nel 2000.