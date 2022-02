Bill Gates: «Il Covid oggi fa meno paura, ma una nuova pandemia è altamente probabile»

Bill Gates ha parlato di Covid e future pandemie in una nuova intervista alla Cnbc. Per il fondatore di Microsoft, il pericolo di contrarre malattie gravi da coronavirus si è «drammaticamente ridotto». «I rischi sono oggi drasticamente ridotti», ha detto Gates che si dice certo di una nuova pandemia all'orizzonte. «Ne avremo un'altra e la prossima volta si tratterà di un agente patogeno diverso, ma se riusciremo ad agire in fretta non avremo un'emergenza globale come oggi. Se ogni paese facesse ciò che ha fatto l'Australia, non la chiameremmo nemmeno pandemia». Gates è diventato una figura di spicco nella lotta contro il Covid investendo miliardi. Prima dell'esplosione del contagio, Gates aveva previsto la pandemia mondiale insieme a importanti virologi. In un discorso del 2015, Gates affermò che il mondo «non era pronto per una epidemia».

