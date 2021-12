Billie Eilish, così il porno in rete segna a vita i bambini. E il lockdown ha aggravato la tendenza

Un giorno li vedi giocare con le bambole o le macchinine e poi, senza alcun preavviso, li ritrovi a smanettare sul web. Per molti genitori il primo pensiero è che a 11 o 12 anni sono troppo piccoli per curiosare maliziosamente su siti discutibili. Troppo piccoli per cercare e trovare immagini e video porno. Ma la verità è che sono i contenuti pornografici a trovare loro. Li incuriosiscono, li attirano e quando cadono nella trappola li...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati