Può mangiare solo patatine: bimba di 4 anni riceve 450 pacchetti

Aiutata dal potere benefico delle patatine. E' quanto successo ad una famiglia di Narborough, nel Leicestershire (UK), di cui la figlia di quattro anni, la piccola Ava, soffre di un grave disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo (ARFID) tanto da bloccarne lo sviluppo. Per farla crescere, è necessario che ingerisca soltanto alcuni cibi selezionati.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Gerusalemme: una bambina di 11 anni trova una moneta di 2.000 anni LA STORIA Bambina di 9 anni affronta un ladro per proteggere la madre: premiata... LA CONDANNA Donna di 67 anni offre carote a un cavallo che le sembra triste:...

Come riporta la BBC, nel suo piano alimentare sono state quindi inserite le patatine Walkers (al gusto di sale marino al forno) che in commercio hanno una produzione limitata. Per questo, dopo la disperata richiesta di aiuto sui social in cui si richiedevano quelle specifiche patatine, la famiglia è stata inondata da gesti solidali da parte di molti.

Leggi anche - Tempesta di neve sulla Gran Bretagna: camion bloccati, uomo muore schiacciato da un albero

Un carico enorme di patatine tutte per Ava. «Penso - ha dichiarato la madre della piccola - che abbiamo ricevuto circa 450 pacchetti. Infatti abbiamo pensato di inviarli anche ad altre famiglie che stanno cercando queste patatine». La famiglia di Ava stava trascorrendo ore a cercare le patatine, seppur nel pieno di una carenza nazionale. E ora sorride, guardando la figlia felice.