Bimba nasce con due dentini, succede una volta ogni duemila nascite

Una bambina nata a Governador Valadares, nell'est dello stato brasiliano Minas Gerais, ha attirato l'attenzione di medici e infermieri, poichè appena venuta al mondo ha già due dentini.



Come racconta g1, Vitória Stefane Ramires, la mamma della piccola Emanuelle, ha già un bambino di due anni. «Il dottore mi ha detto: 'guarda, ha già due denti'. Non riuscivo a crederci. Poi, ho fatto una videochoamata a mia sorella che era con mio padre, per mostrarle la bambina. Quando la piccola ha pianto, ha aperto la bocca, e mia sorella mi ha guardato spaventata e ha detto 'Victoria, Emanuelle ha due denti'», ha raccontato.

Su ogni duemila bambini nati nel paese, uno nasce con un dente, tuttavia, la piccola Emanuelle è venuta al mondo con due.

«È un caso più che raro», ha affermato infatti la pediatra Gabriela Alvim. Generalmente, i primi denti iniziano a comparire a sei mesi. Tuttavia, la pediatra ha detto che non costituisce un problema nascere con i denti.

«Al momento delle dimissioni la bimba è stata visitata non solo dal pediatrico ma anche dal dentista pediatrico. Questa valutazione odontoiatrica ha incluso la radiografia per poter sapere se questo dente è soprannumerario o se è davvero da latte. Se è un dente in più, probabilmente dovrà essere estratto, così da dare modo agli altri di spuntare normalmente», ha affermato il medico.