Bimbo di quattro anni va a passeggio nel bosco e torna a casa con un cerbiatto

Dominic Brown, un bambino di quattro anni è andato a giocare nel bosco vicino all'abitazione dove era in vacanza con la famiglia e è tornato a casa con un nuovo amico: un cerbiatto.

La madre del piccolo, Stephanie Brown, ha voluto condividere il tenero momento sul suo account Facebook con una foto che ritrae suo figlio in compagnia dell'amico.

La famiglia era in vacanza in una baita al campeggio Massanutten, in Virginia, Stati Uniti, che è circondato da un parco nazionale. Il bambino è uscito per giocare e è tornato con l'animale, sorprendendo sua madre, che non ha esitato a immortalare il curioso momento. Il post è già diventato virale sui social, catturando l'attenzione di centinaia di utenti che sono rimasti stupefatti nel vedere come il bambino non sia assolutamente impaurito dall'animale, ma anzi appare molto felice al suo fianco.

Come riportato da ABC 8 News - WRIC, Stephanie ha confessa di essere stata «scioccata» quando ha visto il bambino e l'animale: «Era una cosa normale per lui, avevano un legame speciale», ha ricordato.

Il bambino ha battezzato il cerbiatto Flash, in onore del suo supereroe dei fumetti preferito, ma l'idillio tra i due non è durato a lungo, poiché madre e figlio sono tornati nel bosco con il cerbiatto, per «cercare la sua mamma».

