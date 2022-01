«Vi disegno la mia casa», rapito quando era bambino ritrova la famiglia dopo 33 anni

Li Jingle è stato rapito quando aveva solo quattro anni. Oggi ne ha 37 e ha riabbracciato la mamma, che non aveva mai abbandonato la speranza di rivederlo. La storia che arriva dalla Cina ha dell'incredibile, soprattutto per il modo in cui si è arrivati al lieto fine. Li, infatti, è riuscito a rientrare in contatto con la madre grazie ai suoi ricordi di bambino. Una banda di trafficanti di bambini lo ha strappato alla sua famiglia e al suo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati