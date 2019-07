Bimbo di due anni scappa da casa con il suo trattore elettrico per andare alla fiera del paese

Domenica 21 Luglio 2019, 14:51

Un bambinoo di due anni e mezzo della contea di Chisago, nel Minnesota, si è allontanato da casa con il suo trattore a batteria per andare alla fiera, secondo quanto riportato dai media locali.La polizia ha ricevuto una chiamata che avvertiva della scomparsa del bambino, e pochi minuti dopo un agente che era in servizio alla fiera ha trovato il piccolo in sella al suo trattore giocattolo. Secondo quanto raccontato dai media, la casa del bambino è a un solo isolato dalla fiera.Secondo quanto ha scritto sul suo profilo Facebook l'ufficio dello sceriffo della contea di Chicago, il giovane autista è stato poi consegnato al padre, che ha subito messo riparo all'intraprendenza del figlio rimuovendo la batteria dal trattore.