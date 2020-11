Black Friday, ecco la data. Amazon anticipa con offerte a tempo fino al 19 novembre

Novembre è ormai il mese del Black Friday. L'usanza americana ha fatto breccia anche nel costume italiano, e da qualche anno anche gli italiani che devono fare acquisti straordinari o anche semplicemente cercare offerte convenienti, magari anticipando il Natale, aspettano la data del Black Friday. Quest'anno, la data da segnare sul calendario, è venerdì 27 novembre, che si prolungherà anche il 28 e 29 novembre, nel Black Weekend.

Negli Stati Uniti, il black friday segue il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, una delle feste più attese in America che si celebra il quarto giovedì di novembre. Nel 2020, nonostante la pandemia, si può comunque fare shopping in sicurezza nei negozi fisici, ma se si sceglie l'e-commerce, gli acquisti sono ancora più sicuri.

Come ogni anno, tutti i negozi online sono ricchi di offerte, promozioni, prezzi speciali, e Amazon non è da meno, anzi è il sito che ha rilanciato il Black Friday anticipando la possibilità di sconti. Infatti fino al 19 novembre c'è la possibilità di fare acquisti nella sezione Black Friday in anticipo, con migliaia di offerte su prodotti di ogni tipo, dall'elettronica all'abbigliamento.

Ogni giorno, nella pagina Offerte Lampo di Amazon c'è una panoramica delle offerte in corso, con tanto di countdown, che indica quanto tempo resta per accaparrarsi un determinato oggetto in vendita.

Per esempio cliccando su questa pagina, ci sono tante offerte a tempo di alberi e decorazioni natalizie.

Pupazzo di neve con illuminazione a Led

Albero di Natale da 180cm, Rami Innevati e bacche Rosse, Base Pieghevole e Rimovibile

Molto utile la divisione in categorie, con prodotti di ogni tipo, dai giocattoli ai videogiochi.

Mini Drone, facile da pilotare, funzione con pulsante di decollo/ atterraggio

RenFox Bluetooth Microfono Wireless, Karaoke Bambini Altoparlante Microfono Compatibile con iOS/Android, PC

Per chi ha un budget preciso, Amazon, ha creato una pagina ad hoc, con tutti prodotti che costano al massimo 20 euro. Basta cliccare su Offerte a meno di 20 euro.

PowerLocus Cuffie Bluetooth Senza Fili Over-Ear Cuffie Stereo Pieghevoli Auricolari, Wireless Cuffie Riduzione del Rumore con Microfono per iPhone, Samsung, LG, iPad, PC, iPod (Oro Rosa)

Rasoio Elettrico per Donne 4 in 1, TOUCHBeauty Multifunzione Rimozione per Naso, Sopracciglia, Viso e Corpo - Depilatore Depilazione viso

Monopoly - Junior (gioco in scatola, Hasbro Gaming)

