Blanco e Leonardo Bocci, il selfie dopo il concerto con la «Dybala mask»

Leonardo Bocci, Blanco e la Dybala mask. Ieri, 28 luglio, Blanco si è esibito in una seconda tappa all'Ipprodromo delle Capannelle. In tutto 64 mila persone, come ha riferito lo stesso cantante sui social, a cantare a squarciagola tutti i suoi maggiori successi. Tra i presenti, il 19enne ha avuto l'onore di avere gran parte dei giocatori della Roma: Zaniolo, Spinazzola, Mancini e tanti altri..

APPROFONDIMENTI ROMA Blanco, una marea folle di gioia a Capannelle: arrivano anche i... MOMENTO CLOU Blanco, il tenero bacio alla fidanzata Martina durante il concerto.... INFORTUNIO Blanco, le prove a Rimini per il Tim Summer Hits dopo l'incidente...

Blanco a Roma, brividi con il papà sul palco: cosa è successo

Blanco, il mega concerto alle Capannelle: 30 mila fan in delirio

Da Zaniolo a Mancini e Spinazzola, mezza Roma al concerto di Blanco

Il selfie

Leonardo Bocci, attore e influencer che conta su Instagram più di 100 milla follower, ha anche lui partecipato alla data del Rock in Rome del 28 luglio, pubblicando poi un simpatico selfie con Riccardo - il nome all'anagrafe del cantante - post concerto. L'immagine inquadra i due, nel backstage, mentre sono in posa facendo il famoso gesto di Dybala. A corredo della foto, Bocci tagga l'amico Blanco e aggiunge due cuori, uno giallo e uno rosso. Chiaro riferimento alla squadra della Roma.

L'incontro con i giallo rossi

Quello tra Blanco e il calcio è un amore profondo, nato quando aveva appena quattro anni. Poi la carriera musicale lo ha portato da un'altra parte, ma il calcio rimane la sua più grande passione. Grande sostenitore della squadra giallo rossa, Blanco è stato ospite del centro sportivo a Trigoria. La squadra lo ha accolto come un tifoso speciale. Il cantante ha avuto modo di conoscere meglio Mourinho e gli altri giocatori. Dybala compreso. L'incontro è stato imortalato dalla Roma sui diversi profili social.

Settimana di grandi successi per il giovane cantante di Brescia. Concerti sold out, fan in delirio e l'incontro con i suoi idoli del mondo calcistico, Blanco lascia la Capitale col cuore colmo di soddisfazione.