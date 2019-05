Giovedì 9 Maggio 2019, 11:44

Una blogger cinese ha provato a mangiare un polipo vivo mentre trasmetteva in diretta sui social l'impresa. Tuttavia, la missione ha preso una piega inaspettata e l'animale per difendersi si è attaccato con i suoi tentacoli sul volto della ragazza. Le immagini che mostrano come la giovane tenta disperatamente di staccarsi il polipo dal viso sono diventate virali in poco tempo.Dal video si può vedere come con fatica la ragazza si stacca i tentacoli dalla bocca e dagli occhi tra grida di dolore e riso isterico, mentre la sua espressione appare tesa e distorta.La blogger, originaria della città di Lianyungang, è diventata famosa per i suoi filamti che la mostrano mentre mangia i più svariati tipi pietanze a base di pesce in diretta sui social.