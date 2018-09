Bob Sinclar single, la moglie lo lascia: «La sua vita è noiosa, ho voglia di divertirmi»

Lunedì 17 Settembre 2018, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pluripremiato super deejayè di nuovo single, con lache l’ha lasciato perché con lui viveva una vita troppi piatta. Strano a dirsi ma dopo un matrimonio lungo 20 anni (e una convivenza che ne conta altri 10) l’ex modella Ingrid Aleman ha detto addio all’ex per colpa della routine.Seconda la rivista “Voice” i quarantanovenne Bob farebbe ormai una vita troppo piatta, tanto da spingere la moglie a sentenziare: “Va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi”.L’ex coppia, che guarda caso si era conosciuta in discoteca, ha due figli: Raphael e Paloma, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2003. Per la rivista Sinclaire sarebbe “devastato” dalla decisione improvvisa della moglie.