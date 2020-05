Boris Johnson ha dato al figlio il nome deI medici che gli hanno salvato la vita: ecco la prima foto

È stata diffusa in rete la prima foto del figlio di Boris Johnson e della sua compagna Carrie Symonds. Il piccolo è venuto al mondo in un ospedale del Servizio Sanitario Nazionale prima del previsto, ma la coppia ha fatto sapere che gode di buona salute. Il premier britannico ha dato al suo bambino il nome dei medici che lo hanno curato dal coronavirus e gli hanno salvato la vita.

Come riporta il Telegraph, il bambino si chiama Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Mamma Carrie ha fatto le presentazioni ufficiali sul suo account Instagram. «Presentazione di Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, nato il 29.04.20 alle 9.00. Wilfred come il nonno di Boris. Lawrie come mio nonno. Nicholas come il dottor Nick Price e il dottor Nick Hart: i due medici che hanno salvato la vita a Boris il mese scorso. Grazie mille, all'incredibile team di maternità dell'NHS alla UCLH che ci ha seguiti così bene. Non potrei essere più felice. Il mio cuore è pieno», ha scritto Carrie a corredo di una foto in cui tiene il bambino appena nato tra le braccia.

L'ultima parte della gravidanza, infatti, è stata vissuta con preoccupazione a causa della pandemia. Il premier ha rischiato la vita dopo aver contratto il coronavirus ed esser stato sottoposto a terapia intensiva. E anche la fidanzata Carrie ha avuto i sintomi del Covid-19 ed è stata costretta alla quarantena.



