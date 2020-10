Boris Johnson, l'originale regalo di compleanno per il padre: castori e un habitat per farli vivere felici

Boris Johnson ha regalato a suo padre, Stanley, un gruppo di castori per il suo ottantesimo compleanno. Secondo il Telegraph, il primo ministro britannico ei suoi fratelli si sono riuniti per ottenere una licenza per consentire al padre di avere dei castori nel fiume della sua tenuta di Exmoor.

Johnson si è incontrato con Derek Gow, il più importante costruttore del Regno Unito, per assicurarsi che i documenti fossero sistemati e il terreno adeguatamente convertito in un buon habitat per i castori. Si dice che Stanley Johnson sia «felicissimo» del regalo.

I castori sono originari della Gran Bretagna prima che la caccia li portasse all'estinzione nel XVI secolo. All'inizio di questo mese, il Devon Wildlife Trust ha annunciato che i castori potrebbero aiutare a prevenire le inondazioni e aumentare la fauna selvatica se rimessi in libertà. Tuttavia, il motivo per la reintroduzione è tutt'altro che semplice. Alcuni agricoltori ritengono che il rilascio di nuove specie in natura possa danneggiare la loro terra e danneggiare il bestiame.

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA