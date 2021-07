Boris Johnson e sua moglie, Carrie Symonds, saranno genitori per la seconda volta. La coppia ha avuto il primo figlio Wilfred nell'aprile 2020 e ora Carrie Symonds ha annunciato su Instagram di essere in attesa del secondogenito, aggiungendo però di avere il "cuore spezzato" per via di un recente aborto spontaneo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati