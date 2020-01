L'Oroscopo 2020 di Branko: con Venere in Gemelli sarà la primavera della rinascita

Elisabetta II, qualche giorno fa, ha definito il 2019 un anno dal percorso accidentato. Ancora una volta la regina d'Inghilterra ha centrato, da buona e concreta Toro, la definizione perfetta di questo anno, inconcludente, che ci lasciamo alle spalle. Gli anni passano veloci come rapide navi, siamo già nel 2020, ma forse non siamo preparati ai grandi eventi, anche mondiali, che le stelle delineano.Oroscopo di Branko, l'analisi dei segni: amore, salute, lavoroImpossibile non partire dalla politica, più che altro dalla...

Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA